В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Т-клетки, появившиеся как реакция организма на инфицирование коронавирусами обычной простуды, перекрестно защищают и от вируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учёными из Имперского колледжа Лондона, сообщает издание EurekAlert.

При этом такие Т-клетки атакуют не расположенный на поверхности спаечный белок SARS-CoV-2, который уже является мишенью антител, производимых под влиянием имеющихся вакцин от COVID-19, а внутренние белки в вирусе.

Это открытие может лечь в основу универсальной вакцины второго поколения, которая могла бы предотвратить заражение текущими и будущими вариантами SARS-CoV-2, включая «Омикрон», подчеркивают ученые.

Спаечный белок находится под интенсивным иммунным давлением от антител, вызванных вакциной, что стимулирует эволюцию мутантных форм, которые пытаются «убежать» от вакцины, — отмечают исследователи.

В отличие от этого, внутренние белки, на которые нацелены обнаруженные учёными защитные Т-клетки, мутируют гораздо меньше. То есть они мало изменяются между разными вариантами SARS-CoV-2.

Поэтому новые вакцины, которые включают в себя эти «консервативные» внутренние белки, будут вызывать широкие защитные реакции Т-клеток, которые должны защищать от текущих и будущих вариантов SARS-CoV-2, — подчеркивают ученые.

В то же время ученые добавляют, что выявленный ими иммунный механизм является лишь одной из форм защиты и подчеркивают, что людям не следует полагаться только на него.

Вместо этого лучший способ оградить себя от COVID-19 — это быть полностью вакцинированными, включая получение бустерной дозы, — добавляют ученые.

Источник: EurekAlert