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Ракурс
Станіслав Богуславський загинув 31 грудня 2021 року, фото: Командування ДШВ ЗСУ

Названо ім’я військового, який загинув в останній день 2021 року (ФОТО)

2 січ 2022, 17:35
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В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 31 грудня 2021 року в результаті ворожого обстрілу було смертельно поранено молодшого сержанта 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України (ЗСУ) Станіслава Богуславського.

Про це повідомляється на сторінці Командування ДШВ в соціальній мережі Фейсбук.

Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом, — зазначається в повідомленні.

Станіслав Богуславський загинув 31 грудня 2021 року, фото: Командування ДШВ ЗСУ


В останній день 2021 року російсько-терористичні війська тричі порушували режим припинення вогню — були зафіксовані обстріли біля Авдіївки, Водяного та Травневого.

Нагадаємо, у період з 1 січня по 17 жовтня 2021 року на Донбасі загинули 55 українських військових.

Джерело: Ракурс


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