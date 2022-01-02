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Ракурс
Станислав Богуславский погиб 31 декабря 2021 года, фото: Командование ДШВ ВСУ

Названо имя военного, погибшего в последний день 2021 года (ФОТО)

2 янв 2022, 17:35
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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 31 декабря 2021 года в результате вражеских обстрелов был смертельно ранен младший сержант 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Богуславский.

Об этом сообщается на странице Командования ДШВ в социальной сети Фейсбук.

Младший сержант Богуславский С. А. был искренним, открытым человеком, готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом, — говорится в сообщении.

Станислав Богуславский погиб 31 декабря 2021 года, фото: Командование ДШВ ВСУ


В последний день 2021 года российско-террористические войска трижды нарушали режим прекращения огня — были зафиксированы обстрелы у Авдеевки, Водяного и Майского.

Напомним, в период с 1 января по 17 октября 2021 года на Донбассе погибли 55 украинских военных.

Источник: Ракурс


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