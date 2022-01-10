Двое военных подорвались на Донбассе

На Донбассе погибли два украинских военных, фото: «СтопКор»

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Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинских военных.

В результате подрыва на неизвестном устройстве двое украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом 10 января сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня — в сторону населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными, — отмечается в сообщении.

Напомним, до этого последней потерей украинских войск на фронте был младший сержант Станислав Богуславский из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, погибший 31 декабря 2021 года. 1 января от полученных накануне ранений в Харьковском госпитале скончался 20-летний военный 95-й десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина.