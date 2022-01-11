Причину гибели двух военных на Донбассе назвали у Венедиктовой

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Причину гибели 10 января двух военных Вооруженных сил Украины на Донбассе назвал сегодня Офис генпрокурора.

По предварительной информации, защитники Украины подорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории близ населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.

Донецкая прокуратура расследует гибель двух украинских военнослужащих Объединенных сил — правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

На месте происшествия работают прокуроры, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрывотехнической службы.

Напомним, 11 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. 10 января российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня в сторону населенного пункта Пески.