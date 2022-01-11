Леннокса Льюїса вразило тренування 13-річної боксерки з України

https://racurs.ua/ua/n165575-lennoksa-luyisa-vrazylo-trenuvannya-13-richnoyi-bokserky-z-ukrayiny-video.html

Ракурс

Кіра Макогоненко, 13-річна українська боксерка, викликала фурор у соцмережах, завдяки відеозапису одного зі своїх тренувань. Дівчина показала складний трюк, підвладний не кожному спортсмену.

На відео Макогоненко однією рукою жонглює тенісним м’ячем, а іншою — б'є по пневмогруші. При цьому спортсменка балансує на дошці. Все це вона робить одночасно.

Тренування Кіри Макогоненко привернули до себе увагу провідних промоутерських компаній світу. Top Rank та DAZN Boxing опублікували ролик із тренування українки у себе в соцмережах. Не лишився осторонь й колишній чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс. Британець поширив відео з Макогоненко.

Менні (Стюард, — ред.) ніколи не змушував мене робити таке. Чудова робота, — написав Льюїс.

Нагадаємо, Кіра Макогоненко є чемпіонкою Європи. На її рахунку 57 поєдинків, у всіх вона перемогла. Дівчина також займається спортивною гімнастикою. Її батько — чемпіон світу та Європи з кікбоксингу Артем Макогоненко, а мати — лікар.