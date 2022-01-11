Дивна розмова ворони з тигром потрапила на відео

Дивна сварка ворони з тигром потрапила на відео

https://racurs.ua/ua/n165576-dyvna-rozmova-vorony-z-tygrom-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Фотопастка в національному парку Примор’я в Росії зафіксувала спілкування двох диких тварин — на відстані менше метра ворона дражнила амурського тигра. Кумедний випадок стався у центральній частині парку, пише National Geographic.

Молодий тигр відпочивав на вершині гори, проте йому завадив птах. Хижак не став нападати на ворону, лише уважно спостерігав за нею.

Зазвичай хижаки та падальники (зокрема, ворони) взаємодіють інакше. Стервоїдні, яким з повітря легше помітити останки тварин, можуть виступати «наводчиками» для тигрів і своїм карканням підказувати місцезнаходження чужої здобичі або загиблих тварин. За таких обставин ворони тримаються на відстані, наприклад на деревах. Проте цього разу на камеру потрапила інша ситуація.