Нову дату вторгнення Росії назвали у США — до потепління / Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n165577-novu-datu-vtorgnennya-rosiyi-nazvaly-u-ssha-do-poteplinnya.html

Ракурс

Нову дату ймовірного вторгнення Росії в Україну назвало The New York Times з посиланням на джерела серед американських посадовців. Видання вказує, що морозна погода дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам армії країни-окупанта, проте м’яка зима змусила президента РФ Володимира Путіна відкласти наземний наступ на Україну до лютого.

Джерела у Вашингтоні вказують, що відносно тепла зима в Україні уповільнила замерзання землі, тому Москва скоригувала плани щодо нападу й пролонгувала їх до лютого. У США вважають, що Росія планує наступ на Україну до початку весни, поки потепління не ускладнило пересування техніки по дорогах. У зв’язку з цим, Білий дім вивчає ймовірну погоду в Україні на найближчі кілька тижнів.

Нагадаємо, кількість російських військ на кордоні з Україною впродовж останніх тижнів не змінилася. За оцінками розвідки США, Україну оточили 100 тис. військових країни-агресора, а також додаткові ударні літаки.

Перші повідомлення про переміщеннями армії РФ до кордону з Україною з’явилися у західній пресі торік в листопаді. У зв’язку з ризиком ескалації президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з лідером країни-агресора Путіним, який вимагає нерозширення НАТО на схід як вигадану «гарантію безпеки» для РФ.

9 січня у Женеві відбулася зустріч представників Москви й Вашингтона, яка тривала понад сім годин.

Джерела: The New York Times