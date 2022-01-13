Россия угрожает Западу развертыванием войск в Венесуэле и на Кубе

https://racurs.ua/n165673-rossiya-ugrojaet-zapadu-razvertyvaniem-voysk-v-venesuele-i-na-kube.html

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Развертыванием войск в Венесуэле и на Кубе угрожает Россия в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности и дальнейшим напряжением в отношениях. Такое заявление прозвучало от Сергея Рябкова — заместителя главы Министерства иностранных дел России.

Я не хочу ничего подтверждать и ничего исключать тоже не буду, — цитирует ТАСС ответ Рябкова на вопрос, возможен ли такой сценарий развития событий.

Российский чиновник добавил, что все зависит от «действий американских коллег». Замглавы МИД страны-агрессора РФ также заявил, что если «военное давление со стороны США» продолжится, то Москва допускает меры по линии военно-морского флота, о которых уже говорил президент РФ Владимир Путин.

Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться, — сказал он.



Вместе с тем, по его словам, Кремль не видит оснований для проведения в ближайшее время нового раунда переговоров со США по гарантиям безопасности.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге. 13 января в ОБСЕ продолжается обсуждение российских предложений США и НАТО по гарантиям безопасности.