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Погода в Украине. Фото: flickr.com

Снег, дождь и шквальный ветер — погода в Украине на 14 января (КАРТА)

13 янв 2022, 15:27
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Погода в Украине 14 января будет довольно сложной — в ряде областей обещают дождь и мокрый снег.

В некоторых регионах ночью столбики термометров покажут до 4° тепла, а днем местами ожидается до 5° с отметкой плюс. Порывы ветра будут достигать до 22 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 14 января, данные: Gismeteo

Осадки в Европе 14 января, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 14 января предусматривает переменную облачность, вечером возможен небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем температура воздуха ожидается на 1−3° выше нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 7−20 м/с.

Погода в Киеве 14 января, данные: Gismeteo

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается с осадками в виде снега и дождя. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−3° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 0° до 2° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 6−22 м/с.

Погода в Харькове 14 января, данные: Gismeteo

Погода в Одессе в последний рабочий день недели будет облачной и ветреной. Вечером ожидается дождь. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−4° тепла, а днем обещают 2−5° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 6−16 м/с.

Погода во Львове 14 января, данные: Gismeteo

Погода во Львове завтра будет облачной и дождливой. Столбики термометров ночью покажут 1−2° тепла, а днем обещают 2−3° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 8−19 м/с.

Погода во Львове 14 января, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Украине 14 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка на 14 января. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 13 января в горном селе Черновицкой области зафиксировали рекордные морозы. Столбики термометров показали 28° мороза в деревне Верхний Яловец.

Источник: Ракурс


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