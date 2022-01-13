Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n165643-28-gradusnye-morozy-zafiksirovali-na-bukovine-foto.html

Ракурс

Лютые морозы зафиксировали в одном из горных сел Черновицкой области.

В четверг утром, 13 января, столбики термометров показали 28° мороза в горном селе Верхний Яловец. Соответствующее фото опубликовал председатель Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук в Facebook.

А сегодня на рассвете морозец хороший. Село Верхний Яловец, — подписал фотографию глава общины.

Тем временем Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook сообщил, что по состоянию на 10.00 13 декабря на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер фиксируется северный, 8 м/с. Температура воздуха составляет 12° мороза.

Синоптики обещают, что 13 января в западные области начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения. Ближайшие двое суток в Украине потеплеет. При этом погода будет ветреной, местами с осадками.

В западных областях днем прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. Ветер ожидается северо-западный, 7−12 м/с, с порывами 15−20 м/с. Ночью прогнозируют 10−15° ниже нуля, а днем потеплеет до 0° по Цельсию. В Закарпатской области днем ожидается 2−7° мороза.

В северных областях днем прогнозируют 1−6° мороза, в восточной части государства ожидается 7−12° мороза. На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

Напомним, на сегодня, 13 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали, что погода ухудшится в западных областях. Ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.