Как СНБО узнал о COVID из Китая, рассказал Данилов

https://racurs.ua/n165641-kak-snbo-uznal-o-covid-iz-kitaya-rasskazal-danilov.html

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Как СНБО узнал о коронавирусной инфекции COVID, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, китайский олигарх хотел приобрести крупную партию масок в Украине.

О масках интересна история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о большой закупке масок. Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, это очень у них серьезно, — цитирует Данилова «Украинская правда».



Напомним, по словам секретаря СНБО, Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма «Омикрон».

Отметим, что коронавирус в Украине стал быстрее распространяться — за 12 января зафиксировали 10 тыс. 46 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди новых больных — 590 детей и 255 медработников. С начала пандемии заболели более 3 млн. 727 тыс. украинцев. Коронавирус унес жизни уже 97 тыс. 928 граждан.