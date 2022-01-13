Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n165635-rezkiy-skachok-covid-zabolevaniy-zafiksirovali-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине начал быстрее распространяться — за 12 января зафиксировали 10 тыс. 46 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых больных — 590 детей и 255 медработников. В больницы вчера госпитализировали 1 тыс. 676 человек, а 191 больной умер. Преодолеть ковид сумели 7 тыс. 202 украинцев. Об этом 13 января сообщило Министерство здравоохранения.

Медики отмечают, что с начала COVID-пандемии заболели 3 млн 727 тыс. 34 человека, но выздоровели 3 млн 537 тыс. 826 больных. Коронавирус унес жизни уже 97 тыс. 928 украинцев.

Вчера вакцинировались 102 тыс. 580 человек, а всего с начала вакцинальной компании прививки были сделаны 14 млн 909 тыс. 168 людям. Полностью уже иммунизированы 14 млн 152 тыс. 238 человек.

Напомним, Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения Европы будет инфицировано штаммом коронавируса «Омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель. За первую неделю в Европе зарегистрировали более 7 млн новых случаев COVID-заболевания.