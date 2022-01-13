Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165635-rizkyy-strybok-covid-zahvoruvan-zafiksuvaly-v-ukrayini-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні почав швидше поширюватися — за 12 січня зафіксували 10 тис. 46 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових хворих — 590 дітей та 255 медпрацівників. До лікарень вчора госпіталізували 1 тис. 676 осіб, а 191 хворий помер. Подолати ковід зуміли 7 тис. 202 українців. Про це 13 січня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Медики зазначають, що з початку COVID-пандемії захворіли 3 млн 727 тис. 34 особи, але одужали 3 млн 537 тис. 826 хворих. Коронавірус забрав життя вже 97 тис. 928 українців.

Вчора вакцинувалися 102 тис. 580 осіб, а загалом з початку вакцинальної компанії щеплення були зроблені 14 млн 909 тис. 168 людям. Повністю вже імунізовані 14 млн 152 тис. 238 осіб.

Нагадаємо, Інститут показників та оцінки здоров’я прогнозує, що понад 50% населення Європи буде інфіковано штамом коронавірусу «Омікрон» у найближчі шість-вісім тижнів. За перший тиждень у Європі зареєстровали понад 7 млн нових випадків COVID-захворювання.