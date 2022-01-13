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Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Різкий стрибок COVID-захворювань зафіксували в Україні за добу

13 січ 2022, 08:53
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Коронавірус в Україні почав швидше поширюватися — за 12 січня зафіксували 10 тис. 46 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових хворих — 590 дітей та 255 медпрацівників. До лікарень вчора госпіталізували 1 тис. 676 осіб, а 191 хворий помер. Подолати ковід зуміли 7 тис. 202 українців. Про це 13 січня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Медики зазначають, що з початку COVID-пандемії захворіли 3 млн 727 тис. 34 особи, але одужали 3 млн 537 тис. 826 хворих. Коронавірус забрав життя вже 97 тис. 928 українців.

Вчора вакцинувалися 102 тис. 580 осіб, а загалом з початку вакцинальної компанії щеплення були зроблені 14 млн 909 тис. 168 людям. Повністю вже імунізовані 14 млн 152 тис. 238 осіб.

Ліжковий фонд в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Таблиця: Telegram-канал «Коронавірус в регіонах»

Нагадаємо, Інститут показників та оцінки здоров’я прогнозує, що понад 50% населення Європи буде інфіковано штамом коронавірусу «Омікрон» у найближчі шість-вісім тижнів. За перший тиждень у Європі зареєстровали понад 7 млн нових випадків COVID-захворювання.

Джерело: Ракурс


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