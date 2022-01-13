Зеленський хоче розширити обмеження для олігархів за кордоном. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165634-zelenskyy-doruchyv-rozshyryty-obmejennya-dlya-oligarhiv-za-kordonom.html

Ракурс

Президент України Зеленський доручив розширити обмеження для олігархів за кордоном.

На останньому засіданні Ради національної безпеки та оборони глава держави доручив відпрацювати з іноземними партнерами механізми, що дозволяють розширити обмеження для олігархів поза межами України. Таку заяву зробив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телеканалу «Рада».

Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном, — зазначив міністр.



За словами чиновника, статус олігарха автоматично призведе до перешкод для таких осіб ведення бізнесу за кордоном. При цьому на Банковій хочуть, щоб вся система була нормативно врегульована.

Нагадаємо, 30 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перші прізвища олігархів потраплять до спеціального реєстру на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке заплановане на 20−25 травня 2022 року.