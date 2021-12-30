Коли олігархів внесуть в реєстр, розповіли в РНБО

https://racurs.ua/ua/n165148-koly-oligarhiv-vnesut-v-reiestr-rozpovily-v-rnbo.html

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Перші прізвища олігархів потраплять до спеціального реєстру на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке заплановане на 20−25 травня 2022 року. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 30 грудня.

До кінця травня закон (про олігархів — ред.) вже має почати працювати. І якщо далі продовжуватиметься вся ця процедурна ситуація, 20−25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО, згідно з чинним законодавством, — заявив чиновник.

Кабмін раніше затвердив план боротьби з олігархами. Міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що перші засідання РНБО, на яких будуть офіційно визнавати українських олігархів, можуть відбутися в другій половині травня 2022 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Нардепи від «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи — За життя» подали постанови щодо скасування цього законопроекту. 19 жовтня парламент їх відхилив, тим самим розблокувавши його підписання. Згодом у «Слузі народу» заявили, що Рада може переголосувати неточності в законі.

Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів. Зокрема, вони не зможуть:

фінансувати партії,

брати участь у приватизації,

будуть зобов’язані подавати електронну декларацію.

Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти з олігархами.

Після набуття чинності закону олігархами вважатимуться громадяни, які одночасно відповідатимуть таким ознакам: