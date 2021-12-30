Когда олигархов внесут в реестр, рассказали в СНБО

https://racurs.ua/n165148-kogda-oligarhov-vnesut-v-reestr-rasskazali-v-snbo.html

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Первые фамилии олигархов попадут в реестр на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое намечено на 20−25 мая 2022 года. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 30 декабря.

К концу мая закон (об олигархах — ред.) уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся процедурная ситуация, 20−25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО, согласно действующему законодательству, — заявил чиновник.

Кабмин ранее утвердил план по борьбе с олигархами. Министр юстиции Денис Малюска анонсировал, что первые заседания СНБО, на которых будут официально объявлять украинских олигархов, могут состояться во второй половине мая 2022 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон. Нардепы от «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы — При жизни» подали постановления об отмене этого законопроекта. 19 октября парламент их отклонил, разблокировав его подписание. Впоследствии в «Слуге народа» заявили, что Рада может переголосовать неточности в законе.

Документ устанавливает ряд правил для попавших в реестр олигархов. В частности, они не смогут:

финансировать партии,

участвовать в приватизации,

будут обязаны представлять электронную декларацию.

Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контакте с олигархами.

После вступления закона в силу олигархами будут считаться граждане, которые одновременно будут соответствовать следующим признакам: