Мы такого не видим - Данилов о предупреждениях Запада об атаке РФ

https://racurs.ua/n165147-my-takogo-ne-vidim-danilov-o-preduprejdeniyah-zapada-ob-atake-rf.html

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Предпосылок к эскалации со стороны России на украинской границе и возможному полномасштабному вторжению страны-оккупанта на сегодняшний день не видят в СНБО. Однако ситуацию мониторят ежедневно.

Об этом 30 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в Киеве по итогам последнего в 2021 году заседания ведомства. Чиновник также упомянул о предупреждениях Запада относительно скопления войск РФ у границы и вероятной агрессии Москвы.

Если для определенной части западного общества это была новость, что у нас идет война и военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года — это обыденные вещи. Если говорить о больших скоплениях, увеличении (концентрации армии России у границ Украины — ред.), еще раз подчеркиваю, что мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества российских военных. Я уже неоднократно говорил, что мы четко отслеживаем ситуацию у нашей границы, — добавил секретарь СНБО.

Данилов также убеждал в отсутствии предпосылок к открытому вторжению страны-оккупанта.