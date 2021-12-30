Ми такого не бачимо - Данілов про перестороги Заходу щодо атаки РФ

https://racurs.ua/ua/n165147-my-takogo-ne-bachymo-danilov-pro-perestorogy-zahodu-schodo-ataky-rf.html

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Передумов до ескалації з боку Росії на українському кордоні та можливого повномасштабного вторгнення країни-окупанта на сьогоднішній день не бачать в РНБО. Проте ситуація моніториться щоденно.

Про це 30 грудня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу у Києві за підсумками останнього у 2021 році засідання відомства. Чиновник також згадав про попередження Заходу щодо скупчення військ РФ біля кордону і ймовірної агресії Москви.

Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна і військова агресія з боку РФ, то для нас з лютого 2014 року — це буденні речі. Якщо казати про великі скупчення, збільшення (концентрації армії Росії біля кордонів України — ред.), ще раз наголошую, що ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості російських військових. Я неодноразово вже казав, що ми чітко відстежуємо ситуацію біля нашого кордону, — додав секретар РНБО.

Данілов також переконував у відсутності передумов для відкритого вторгнення країни-окупанта.