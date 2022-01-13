Зеленский хочет расширить ограничения для олигархов за рубежом. Фото:

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Президент Украины Зеленский поручил расширить ограничения для олигархов за рубежом.

На последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны глава государства поручил отработать с иностранными партнерами механизмы, позволяющие расширить ограничения для олигархов за пределами Украины. Такое заявление сделал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроле в отношении активов и деятельности таких лиц за рубежом, — отметил министр.



По словам чиновника, статус олигарха автоматически приведет к помехам для таких лиц ведения бизнеса за рубежом. При этом на Банковой хотят, чтобы вся система была нормативно урегулирована.

Напомним, 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые фамилии олигархов попадут в специальный реестр на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое запланировано на 20−25 мая 2022 года.