Як РНБО дізналася про COVID з Китаю, розповів Данілов

https://racurs.ua/ua/n165641-yak-rnbo-diznalasya-pro-covid-z-kytau-rozpoviv-danilov.html

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Як РНБО дізналася про коронавірусну інфекцію COVID, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, китайський олігарх хотів придбати велику партію масок в Україні.

Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни та просив його, це було в січні, про велику закупівлю масок. Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно, — цитує Данілова «Українська правда».



Нагадаємо, зі слів секретаря РНБО, Україні не вдасться уникнути нової хвилі ковіду через стрімке поширення нового штаму «Омікрон».

Зауважимо, що коронавірус в Україні почав швидше поширюватися — за 12 січня зафіксували 10 тис. 46 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед нових хворих — 590 дітей та 255 медпрацівників. З початку пандемії захворіли понад 3 млн 727 тис. українців. Коронавірус забрав життя вже 97 тис. 928 громадян.