Головний симптом коронавірусу у вакцинованих назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n165640-golovnyy-symptom-koronavirusu-u-vakcynovanyh-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у вакцинованих проходить переважно з одним симптомом. За словами вченої з британського проекту ZOE Covid Study доктора Клер Стівс, одним із найпоширеніших симптомів у вакцинованих є чхання.

Клер Стівс посилається на результати ZOE, опубліковані минулого року, згідно з якими чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані. Про це повідомляє Express.

Аналіз ZOE, заснований на даних, відправлених користувачами в спеціальний додаток, не виявив чіткої різниці у профілі симптомів варіантів «Дельта» та «Омікрон» — лише 50% людей відчувають три класичні симптоми: лихоманку, кашель або втрату нюху та смаку.

Цікаво, що втрата нюху та смаку у 2021 році входила до десяти основних симптомів, а тепер посідає 17-е місце, і лише кожна п’ята людина відчуває її.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, розробленої компанією Johnson&Johnson, виявили рідкісний побічний ефект — підвищений ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі, протягом 42 днів після вакцинації.