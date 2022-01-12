Бустер неефективний проти «Омікрону», треба змінювати склад вакцин – ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n165588-buster-neefektyvnyy-proty-omikronu-treba-zminuvaty-sklad-vakcyn-vooz.html

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Вакцинація від коронавірусу продовжується у світі на тлі поширення нового штаму «Омікрон».

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не виключає можливість модифікацій вакцин від COVID-19. Про це повідомили у прес-службі ВООЗ.

Це допоможе забезпечити вищий рівень захисту від коронавірусу. Експерти зазначають, що стратегія вакцинації щодо повторного введення бустерних доз малоймовірно буде доцільною або раціональною.

У ВООЗ додали, що вакцини повинні, крім іншого, не лише надавати захист проти тяжкої форми захворювання, а й бути ефективнішими для захисту від менш серйозних форм інфекції.

Раніше у ВООЗ спрогнозували, що в найближчі шість-вісім тижнів у країнах Європи «Омікроном» може заразитися понад 50% населення.

Також спеціальний представник ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Девід Набарро заявив, що наступні три місяці будуть складними через спалах штаму «Омікрон».

Експерт зазначив, що, крім «Омікрону», можуть з’явитися й інші варіанти, оскільки вірус продовжує розвиватися.

Він також висловив занепокоєння, бо служби охорони здоров’я Західної Європи ще справляються зі труднощами, однак медустанови в інших країнах світу вже перевантажені.

Нагадаємо, коронавірус у світі встановлює нові рекорди за кількістю нових хворих. 10 січня, за офіційними даними, ще 2 млн 809 тис. 570 людей підхопили COVID-19.

У США зафіксували майже 673 тис. хворих, у Франції — понад 368 тис. У трійку лідерів також входить Італія — більше ніж 220 тис. нових інфікувань.