Коронавірус у світі б’є рекорди за кількістю хворих – деталі. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n165586-koronavirus-u-sviti-bie-rekordy-za-kilkistu-hvoryh-detali.html

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Коронавірус у світі встановлює нові рекорди за кількістю нових хворих. 10 січня, за офіційними даними, ще 2 млн 809 тис. 570 людей підхопили COVID-19.

У США зафіксували майже 673 тис. хворих, у Франції — понад 368 тис. У трійку лідерів також входить Італія — більше ніж 220 тис. нових інфікувань. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Найбільше смертей протягом доби зареєстрували в:

США (2 тис. 173),

Росії (783),

Польщі (493).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Іспанія. Водночас за кількістю смертей в Європі лідерами є Росія, Польща, Німеччина.

Наразі нараховується майже 47 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 5 млн 521 тис. 515 смертей від ускладнень коронавірусу.

Тим часом Франція повідомила про 368 тис. 149 нових випадків коронавірусу за добу, що є найвищим показником за весь час пандемії. Про це повідомляє Reuters.

Попередній максимум зафіксували 5 січня — тоді заразилися 332 тис. 252 людини. До середини січня уряд планує запровадити жорсткіші карантинні обмеження.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 11 січня, підхопили ще 7 тис. 117 людей, серед них 409 дітей та 160 медпрацівників. 193 українці померли від ускладнень хвороби. У лікарні госпіталізовано 1 тис. 898 осіб, одужали 8 тис. 77 людей.

Джерело: Worldometers, Reuters