Коронавірус в Україні пішов угору – МОЗ назвало кількість хворих

https://racurs.ua/ua/n165584-koronavirus-v-ukrayini-pishov-ugoru-moz-nazvalo-kilkist-hvoryh.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 11 січня, підхопили ще 7 тис. 117 людей, серед них 409 дітей та 160 медпрацівників.

193 українці померли від ускладнень хвороби. У лікарні госпіталізовано 1 тис. 898 осіб, одужали 8 тис. 77 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 106 тис. 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 тис. 288 людей, другу дозу — 59 тис. 348.

Додатковою дозою вакцинували 670 українців, бустерною — 13 тис. 56 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 875 тис. 716 українців.

Загалом зроблено понад 29 млн щеплень від COVID-19 від початку вакцинальної кампанії в Україні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 716 тис. 988 осіб;

одужало — 3 млн 530 тис. 624 особи;

летальних випадків — 97 тис. 737.

Нагадаємо, українські вчені заявили про початок нової хвилі захворювання. Про це свідчить динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів.