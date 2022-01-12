Коронавирус в Украине пошел вверх – Минздрав назвал количество заболевших

https://racurs.ua/n165584-koronavirus-v-ukraine-poshel-vverh-minzdrav-nazval-kolichestvo-zabolevshih.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 11 января, подхватили еще 7 тыс. 117 человек, в том числе 409 детей и 160 медработников.

193 украинца умерли от осложнений болезни. В больницы госпитализированы 1 тыс. 898 человек, выздоровели 8 тыс. 77 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за прошедшие сутки 106 тыс. 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 тыс. 288 человек, вторую дозу — 59 тыс. 348.

Дополнительной дозой вакцинировали 670 украинцев, бустерной — 13 тыс. 56 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 875 тыс. 716 украинцев.

В целом сделано более 29 млн прививок от COVID-19 с начала вакцинальной кампании в Украине.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 716 тыс. 988 человек;

выздоровело — 3 млн 530 тыс. 624 человека;

летальных исходов — 97 тыс. 737.

Напомним, что украинские ученые заявили о начале новой волны заболевания. Об этом свидетельствует динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов.