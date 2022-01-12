О начале новой волны коронавируса в Украине заявили ученые

https://racurs.ua/n165582-o-nachale-novoy-volny-koronavirusa-v-ukraine-zayavili-uchenye.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется в зимнее время года. Украинские ученые заявили о начале новой волны заболевания.

Об этом свидетельствует динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов. Об этом говорится в докладе Национальной академии наук (НАН).

Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов. Украина следует тенденциям стран восточной Европы с небольшой задержкой во времени.

Начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям данных, поэтому сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии, — отметили украинские ученые.

Также исследователи проанализировали данные о заразности нового штамма «Омикрон». Из-за быстрой распространенности этой разновидности вируса можно ожидать стремительного роста эпидемических показателей.

Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии. Кроме того, в больницы с осложнениями коронавируса чаще стала попадать молодежь до 35 лет.

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4 тыс. 540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6 тыс. 202, 4 тыс. 795 в течение недели 12−18 января 2022 года и 7 тыс. 72, 4 тыс. 735 — в течение недели 19−25 января 2022 года.