Про початок нової хвилі коронавірусу в Україні заявили вчені

https://racurs.ua/ua/n165582-pro-pochatok-novoyi-hvyli-koronavirusu-v-ukrayini-zayavyly-vcheni.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється в зимову пору року. Українські вчені заявили про початок нової хвилі захворювання.

Про це свідчить динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів. Про це йдеться в доповіді Національної академії наук (НАН).

Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів. Україна слідує тенденціям країн східної Європи з невеликою затримкою в часі.

Початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій у даних, тому зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії, — зазначили українські науковці.

Також дослідники проаналізували дані про заразність нового штаму «Омікрон». Через швидку поширюваність цього різновиду вірусу можна очікувати стрімкого зростання епідемічних показників.

Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії. Окрім того, до лікарень з ускладненнями коронавірусу частіше стала потрапляти молодь до 35 років.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4 тис. 540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6 тис. 202, 4 тис. 795 протягом тижня 12−18 січня 2022 року та 7 тис., 4 тис. 735 — протягом тижня 19−25 січня 2022 року.