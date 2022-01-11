Яке свято 12 січня і що не можна робити

https://racurs.ua/ua/n165581-yake-svyato-12-sichnya-i-scho-ne-mojna-robyty.html

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12 січня в Україні вшановують пам’ять політв’язнів, а в світі святкують День доньки. Православна церква у цей день відзначає мученицю Анісію Солунську.

У День українського політв’язня згадують про події 12 січня 1972 року, коли у Львові та Києві почалися масові арешти талановитих істориків, публіцистів, літераторів. Тоді за ґратами опинилися Василь Стус, Стефанія Шабатура, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Зіновія Франко, Леонід Селезненко, Леонід Плющ. Йдеться про так звану «арештовану коляду» — події, які відбулися 50 років тому — тоді радянська система арештувала представників інтелігенції, які брали участь в різдвяному вертепі. Більшість з них отримали позбавлення волі терміном на п’ять-сім років у таборах суворого режиму та три роки заслання. Загалом впродовж 1972 року вироки отримали 89 дисидентів.

День ангела 12 січня

Іменини сьогодні відзначають: Макар, Антон, Лев, Федосія, Ярина, Онисія, Ірина, Данило, Марія.

Яке церковне свято 12 січня

12 січня в церковному календарі — день пам’яті мучениці Анісії Солунської. Вона народилася наприкінці III століття у грецьких Салоніках в заможній родині, де здобула освіту. Батьки Анісії сповідували християнство. Дівчина рано осиротіла, згодом продала свої статки й присвятила час молитві. Вона доглядала за хворими, нужденними, сиротами і жебраками. Анісію вбив воїн-язичник, коли вона йшла до храму.

Що не можна робити 12 січня

У цей день заборонялося пересуватися пішки на довгі дистанції через негоду.

Не бажано мати будь-яких справ з грошима.

Прикмети 12 січня