Какой праздник 12 января и что нельзя делать

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12 января в Украине чествуют память политзаключенных, а в мире празднуют День дочери. В этот день почитается память святой мученицы Анисии Солунской.

В День украинского политзаключенного вспоминают события 12 января 1972 года, когда во Львове и Киеве начались массовые аресты талантливых историков, публицистов, литераторов. Тогда за решеткой оказались Василий Стус, Стефания Шабатура, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Зиновия Франко, Леонид Селезненко, Леонид Плющ. Речь идет о так называемой «арестованной коляде» — событиях, произошедших 50 лет назад — тогда советская система арестовала представителей интеллигенции, участвовавших в рождественском вертепе. Большинство из них бросили в лагеря строгого режима на пять-семь лет и три года ссылки. Всего за 1972 год приговоры получили 89 диссидентов.

День ангела 12 января

Именины сегодня отмечают: Макар, Антон, Лев, Федосия, Ярина, Анисия, Ирина, Даниил, Мария.

Какой церковный праздник 12 января

12 января в церковном календаре — день памяти мученицы Анисии Солунской. Она родилась в конце III века в греческих Салониках в зажиточной семье, где получила образование. Родители Анисии исповедовали христианство. Девушка рано осиротела, впоследствии продала свое состояние и посвятила время молитве. Она ухаживала за больными, нуждающимися, сиротами и нищими. Анисию убил воин-язычник, когда она шла в храм.

Что нельзя делать 12 января

В этот день запрещалось передвигаться пешком на длинные дистанции из-за непогоды.

Не желательно иметь какие-либо дела с деньгами.

Приметы 12 января