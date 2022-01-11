Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Спорткар Nissan GT-R вытащил фуру из снежного плена в горах

Спорткар Nissan GT-R вытащил фуру из снежного плена в горах (ВИДЕО)

11 янв 2022, 22:15
999

Nissan GT-R, спортивный автомобиль японского производства, во время сильных снегопадов в Боснии и Герцеговине вытащил грузовик из снежного плена и гололедицы на дороге.

На одной из горных дорог загруженная фура не смогла справиться с подъемом. Подняться на гору по трассе ей помог владелец спорткара, проезжавший мимо. Видео в Instagram разместил пользователь schaefchen.


Многотонный грузовик Volvo сдвинул с места суперкар Nissan Motor, оснащенный полным приводом и двигателем на 1000 лошадиных сил. Во время движения Nissan GT-R немного пробуксовывал на скользкой дороге, но медленно вытащил грузовик на гору.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров