Спорткар Nissan GT-R вытащил фуру из снежного плена в горах

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Ракурс

Nissan GT-R, спортивный автомобиль японского производства, во время сильных снегопадов в Боснии и Герцеговине вытащил грузовик из снежного плена и гололедицы на дороге.

На одной из горных дорог загруженная фура не смогла справиться с подъемом. Подняться на гору по трассе ей помог владелец спорткара, проезжавший мимо. Видео в Instagram разместил пользователь schaefchen.

Многотонный грузовик Volvo сдвинул с места суперкар Nissan Motor, оснащенный полным приводом и двигателем на 1000 лошадиных сил. Во время движения Nissan GT-R немного пробуксовывал на скользкой дороге, но медленно вытащил грузовик на гору.