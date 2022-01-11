Спорткар Nissan GT-R витягнув фуру зі снігового полону у горах

https://racurs.ua/ua/n165580-sportkar-nissan-gt-r-vytyagnuv-furu-zi-snigovogo-polonu-u-gorah-video.html

Ракурс

Nissan GT-R, спортивний автомобіль японського виробництва, під час сильних снігопадів у Боснії і Герцеговині витягнув вантажівку зі снігового полону й ожеледиці на дорозі.

На одній із гірських доріг завантажена фура не змогла впоратися з підйомом. Піднятися в гору трасою їй допоміг власник спорткара, котрий проїжджав повз. Відповідне відео в Instagram розмістив користувач schaefchen.

Багатотонну вантажівку Volvo зрушив з місця суперкар Nissan Motor, оснащений повним приводом та двигуном на 1000 кінських сил. Під час руху Nissan GT-R трохи пробуксовував на ковзкій дорозі, але поволі витягнув вантажівку на гору.