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Ракурс
Спорткар Nissan GT-R витягнув фуру зі снігового полону у горах

Спорткар Nissan GT-R витягнув фуру зі снігового полону у горах (ВІДЕО)

11 січ 2022, 22:15
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Nissan GT-R, спортивний автомобіль японського виробництва, під час сильних снігопадів у Боснії і Герцеговині витягнув вантажівку зі снігового полону й ожеледиці на дорозі.

На одній із гірських доріг завантажена фура не змогла впоратися з підйомом. Піднятися в гору трасою їй допоміг власник спорткара, котрий проїжджав повз. Відповідне відео в Instagram розмістив користувач schaefchen.


Багатотонну вантажівку Volvo зрушив з місця суперкар Nissan Motor, оснащений повним приводом та двигуном на 1000 кінських сил. Під час руху Nissan GT-R трохи пробуксовував на ковзкій дорозі, але поволі витягнув вантажівку на гору.

Джерело: Ракурс


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