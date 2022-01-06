Арестованное Рождество 1972 — в тюрьму бросили Стуса, Чорновола и других участников вертепа

https://racurs.ua/n165359-arestovannoe-rojdestvo-1972-v-turmu-brosili-stusa-chornovola-i-drugih-uchastnikov-vertepa.html

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«Арестованная коляда» — события, произошедшие 50 лет назад — в январе 1972 года, когда во Львове и Киеве советская система арестовала 19 представителей украинской интеллигенции — участников рождественского вертепа. Их запугивали расстрелами, пытками, психушками и преследованием семей.

Организаторами вертепа была диссидентская молодежь, в частности участница правозащитного движения врач Елена Антонов, бывшая супруга Вячеслава Чорновила. Репетиции проходили в ее доме. В вертепе участвовали супруги Калинцы, художница Стефания Шабатура, психолог Михаил Горынь и его жена педагог Ольга Горынь, педагог и литературный критик Владимир Иванишин, Мария Антонов, Мария Ковальская, Ярослав Мацелюх, учительница Любомира Попадюк, художник Богдан Сорока с женой Любой, Роман и Леся Лещухи, Мария Гель, Марьян Гатала, Ярослав Лемик, Степан Бедрило, Любомир Криса, Раиса Мороз, Николай Белоус и другие.

Всего в вертепе приняли участие около 45 человек, в том числе и Василий Стус, который в канун Нового года приехал во Львов из Моршина, где тогда лечился.

Вы сумели сохраниться. В этом ваша сила, — так Стус описал свои впечатления от коляды.

Собранные деньги за вертеп участники планировали направить на помощь тогдашним политзаключенным и их родным, на выпуск «Украинского вестника» Чорновола.

Уже 12 января 1972 года началась акция против участников вертепа.

12 января, 8.15. Я уже одета, собираюсь на работу, принимать экзамены у студентов. Звонок в дверь; как обычно, открываю я. Перед дверью много людей, показывают ордер на обыск… Начался детальный обыск: тщательно рассматривают каждую книгу, газету, каждый лист бумаги. Шмональщиков семеро (в том числе и «понятых"-сексотов). В каком деле ищут — неизвестно. Забирают книги, машинописи, кучу украинского и российского самиздата, записные книжки, печатную машинку, радиоприемник, магнитофонные ленты с уникальными записями Василия Симоненко, Василия Стуса, Бориса Мамайсура… Я напряженно жду Надю (Светличную, сестру Ивана — ред.), не зная, что в это время у нее тоже производят обыск, как и у десятков других людей по всей Украине, — так описала утро 12 января 1972 года Леонида Светличная, жена литературоведа Ивана Светличного.

После проведенных обысков за решеткой оказались лидеры диссидентов:

Иван Светличный,

Василий Стус,

Евгений Сверстюк,

Зиновия Франко,

Леонид Селезненко,

Леонид Плющ и другие.

Во Львове в следственную тюрьму УКГБ попали:

Вячеслав Чорновил,

Ирина Стасов-Калинец,

Иван Гель,

Стефания Шабатура,

Михаил Осадчий,

Ярослав Дашкевич.

В течение 12−14 января арестованы по меньшей мере 19 человек: одиннадцать — в Киеве, восемь — во Львове. Уже спустя несколько дней прошли обыски в домах других «подозреваемых». В частности, у поэта Григория Чубая, инженера Атены Волицкой (Пашко), работницы музея этнографии Людмилы Шереметьевой (жены известного историка Ярослава Дашкевича), преподавателя университета Любови Попадюк, впоследствии — у искусствоведа Богдана Горыня, Ярослава Кендзера.

Львовский областной суд обвинил задержанных диссидентов в «изготовлении, распространении, хранении литературы клеветнического характера, участии в вертепах, враждебном отношении к советской социалистической системе, инициативе создания Общественного комитета защиты Нины Строкатой». Большинство получили приговор лишения свободы сроком на пять-семь лет в лагерях строгого режима и три года ссылки.

Напомним, в январе 1972 года советские власти арестовали 20 самых заметных украинских деятелей, а всего в течение года приговоры получили 89 диссидентов.

Источник: «Историческая правда»