У січні хліб подорожчає на 10% - І це не межа, заявляють пекарі

https://racurs.ua/ua/n165585-u-sichni-hlib-podorojchaie-na-10-i-ce-ne-meja-zayavlyaut-pekari.html

Ракурс

Ціни на хліб у січні 2022 року підвищаться щонайменше на 10%. Це не межа, оскільки хлібопеки чекають подальшого різкого зростання.

За словами генерального директора «Укрхлібпрому» Олександра Васильченка, ухвалене наприкінці року рішення щодо стабілізації цін на газ не працює, «оскільки питання забезпечення хлібопекарських та борошномельних підприємств газом за пільговою ціною перебуває на стадії узгодження». Тож виробники змушені купувати газ по 50 тис. грн за тисячу кубометрів — від 47 до 58 тис. грн з ПДВ.

Підприємства зазнають збитків. Як проміжне рішення — досягнуто домовленості, насамперед із великими торговими мережами, щодо підвищення цін на масові види хліба у січні — на 10%, — сказав Васильченко «Українським Новинам».

«Ракурс» повідомляв, що з січня Кабмін запровадив держрегулювання цін на харчі — на певні продукти заборонили встановлювати націнку понад 10%. Правило діятиме до закінчення карантину в країні, воно діятиме на тлі підвищення цін на харчі, пов’язане зі здорожчанням газу.

Джерело: «Українські Новини»