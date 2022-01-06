Держрегулювання. Фото: istock

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Держрегулювання цін на продукти запровадив Кабмін — на певні продукти заборонили встановлювати націнку понад 10%.

Правило діятиме до закінчення карантину в країні та було введено на тлі підвищення цін на харчі, пов’язане зі здорожчанням газу. Про це повідомляє «Слово і діло».

До цього державне регулювання цін діяло на гречку, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, вітчизняні макаронні вироби, молоко до 2,5% жирності, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, курячі тушки, негазовану мінеральну воду, вершкове масло жирністю до 72,5%.

Діє також держрегулювання цін на електроенергію — єдиний фіксований тариф становить 1,68 грн за кіловат. Держрегулювання ціни на газ діяло до 31 березня 2021 року. У травні 2021 року уряд також запровадив держрегулювання цін на бензин А-92 та А-95 (торговельна надбавка має становити не більше 5 грн на літр) та дизельне пальне (надбавка не більше 7 грн на літр).

З 30 грудня, зокрема, було запроваджено держрегулювання цін на батон та соняшникову олію. Відтепер про підвищення роздрібної вартості продуктів суб'єкти господарювання мають попереджати — якщо на 15% та більше — за 30 днів, на 10−15% — за 14 днів, на 5−10% — за 3 дні. Також торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виробництво хліба, молока, м’яса та кондитерських виробів в Україні може зупинитись найближчим часом — деякі підприємства вже заявили про зупинку виробництва через різке подорожчання газу.

Джерело: Слово і діло