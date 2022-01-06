https://racurs.ua/n165379-gosregulirovanie-cen-vvel-kabmin-na-kakie-produkty-infografika.html

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Госрегулирование цен на продукты ввел Кабмин — на определенные продукты запретили устанавливать наценку более 10%.

Правило будет действовать до окончания карантина в стране и было введено на фоне повышения цен на пищевые продукты, связанное с подорожанием газа. Об этом сообщает «Слово и дело».

До этого государственное регулирование цен действовало на гречку, сахар, пшеничную муку высшего сорта, отечественные макаронные изделия, молоко до 2,5% жирности, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриные тушки, негазированную минеральную воду, сливочное масло жирностью 72,5%.

Действует также госрегулирование цен на электроэнергию — единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн за киловатт. Госрегулирование цены на газ действовало до 31 марта 2021 года. В мае 2021 года правительство также ввело госрегулирование цен на бензин А-92 и А-95 (торговая надбавка должна составлять не более 5 грн на литр) и дизельное топливо (надбавка не более 7 грн на литр).

С 30 декабря, в частности, было введено госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло. Отныне о повышении розничной стоимости продуктов субъекты хозяйствования должны предупреждать — если на 15% и больше — за 30 дней, на 10−15% — за 14 дней, на 5−10% — за 3 дня. Также торговая надбавка не может превышать 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что производство хлеба, молока, мяса и кондитерских изделий в Украине может остановиться в ближайшее время — некоторые предприятия уже заявили об остановке производства из-за резкого удорожания газа.

Источник: Слово и дело