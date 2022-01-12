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Ракурс
В январе хлеб подорожает на 10% - И это не предел, заявляют пекари

В январе хлеб подорожает на 10% - И это не предел, заявляют пекари

12 янв 2022, 09:19
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Цены на хлеб в январе 2022 года повысятся, по меньшей мере, на 10%. Это не предел, поскольку хлебопеки ждут дальнейшего резкого роста.

По словам генерального директора «Укрхлебпрома» Александра Васильченко, принятое в конце года решение о стабилизации цен на газ не работает, «поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования». Поэтому производители вынуждены покупать газ по 50 тыс. грн за тысячу кубометров — от 47 до 58 тыс. грн с НДС.

Предприятия терпят убытки. Как промежуточное решение — достигнута договоренность, прежде всего с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе — на 10%, — сказал Васильченко «Українським Новинам».

«Ракурс» сообщал, что с января Кабмин ввел госрегулирование цен на продовольствие — на определенные продукты запретили устанавливать наценку более 10%. Правило будет действовать до окончания карантина в стране, его ввели на фоне повышения цен на продовольствие, связанное с удорожанием газа.


Источник: «Українські Новини»

Источник: Ракурс


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