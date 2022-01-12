В январе хлеб подорожает на 10% - И это не предел, заявляют пекари

https://racurs.ua/n165585-v-yanvare-hleb-podorojaet-na-10-i-eto-ne-predel-zayavlyaut-pekari.html

Ракурс

Цены на хлеб в январе 2022 года повысятся, по меньшей мере, на 10%. Это не предел, поскольку хлебопеки ждут дальнейшего резкого роста.

По словам генерального директора «Укрхлебпрома» Александра Васильченко, принятое в конце года решение о стабилизации цен на газ не работает, «поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования». Поэтому производители вынуждены покупать газ по 50 тыс. грн за тысячу кубометров — от 47 до 58 тыс. грн с НДС.

Предприятия терпят убытки. Как промежуточное решение — достигнута договоренность, прежде всего с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе — на 10%, — сказал Васильченко «Українським Новинам».

«Ракурс» сообщал, что с января Кабмин ввел госрегулирование цен на продовольствие — на определенные продукты запретили устанавливать наценку более 10%. Правило будет действовать до окончания карантина в стране, его ввели на фоне повышения цен на продовольствие, связанное с удорожанием газа.

Источник: «Українські Новини»