Коронавирус в мире бьет рекорды по количеству больных. Фото: Интерфакс

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Коронавирус в мире устанавливает новые рекорды по количеству новых больных. 10 января, по официальным данным, еще 2 млн. 809 тыс. 570 человек подхватили COVID-19.

В США зафиксировали почти 673 тыс. больных, во Франции — более 368 тыс. В тройку лидеров также входит Италия — больше 220 тыс. новых заражений. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего смертей в течение суток зарегистрировали в:

США (2 тыс. 173),

России (783),

Польше (493).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Испания. В то же время по количеству смертей в Европе лидерами являются Россия, Польша, Германия.

В настоящее время насчитывается около 47 млн ​​активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 5 млн. 521 тыс. 515 смертей от осложнений коронавируса.

Тем временем Франция сообщила о 368 тыс. 149 новых случаях коронавируса за сутки, что является самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом сообщает Reuters.

Предыдущий максимум зафиксировали 5 января — тогда заразилось 332 тыс. 252 человека. К середине января правительство планирует ввести более жесткие карантинные ограничения.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 11 января, подхватили еще 7 тыс. 117 человек, в том числе 409 детей и 160 медработников. 193 украинца умерли от осложнений болезни. В больницы госпитализированы 1 тыс. 898 человек, выздоровели 8 тыс. 77 украинцев.

Источник: Worldometers, Reuters