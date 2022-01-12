Бустер неэффективен против «Омикрона», нужно изменять состав вакцин – ВОЗ

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире на фоне распространения нового штамма «Омикрон».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает возможность модификаций вакцин от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ВООЗ.

Это поможет обеспечить более высокий уровень защиты от коронавируса. Эксперты отмечают, что стратегия вакцинации, основанная на повторяющихся бустерных дозах, маловероятно будет целесообразной или рациональной.

В ВОЗ добавили, что вакцины должны, помимо прочего, не только предоставлять защиту против тяжелой формы заболевания, но и быть более эффективными в защите от менее серьезных форм инфекции.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что в ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы «Омикроном» может заразиться более 50% населения.

Также специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма «Омикрон».

Эксперт отметил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Он также выразил беспокойство насчет того, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других странах мира уже перегружены.

Напомним, коронавирус в мире устанавливает новые рекорды по количеству новых больных. 10 января, по официальным данным, еще 2 млн. 809 тыс. 570 человек подхватили COVID-19.

В США зафиксировали почти 673 тыс. больных, во Франции — более 368 тыс. В тройку лидеров также входит Италия — больше 220 тыс. новых заражений.