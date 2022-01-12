У Кремля план внутренней дестабилизации Украины - Госдеп США

https://racurs.ua/n165587-u-kremlya-est-plan-vnutrenney-destabilizacii-ukrainy-gosdep-ssha.html

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Москва приготовила для Украины план внутренней дестабилизации. В этом убеждены в Государственном департаменте США.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила 11 января на брифинге, что Россия создала новый кризис с Украиной «из ничего», она подогнала 100 тыс. военных к границам и приготовила «внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом в Украине».

Именно Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои действия, — сказала Нуланд.

В США еще раз подтвердили, что РФ является агрессором, оккупировавшим часть территории Украины в 2014 году, а Украина «хочет только мирного, демократического, европейского будущего для себя».

При этом Нуланд фактически ответила на все ультимативные требования Кремля по отношению к НАТО. Она напомнила, что это оборонный альянс, который защищает своих членов и никому не угрожает, а присоединение к НАТО — дело исключительно стран-претендентов и стран-членов.

Напомним, что 10 января в Женеве прошли переговоры США-РФ. Американская делегация отвергла любые возможности сворачивания политики открытых дверей НАТО для других стран, в частности Украины.