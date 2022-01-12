Москва приготувала для України план внутрішньої дестабілізації. У цьому переконані в Державному департаменті США.

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила 11 січня на брифінгу, що Росія створила нову кризу з Україною «з нічого», вона накопичила 100 тис. на кордонах і приготувала «внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти дій під чужим прапором в Україні».

Саме Росія поширює дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати власні дії, — сказала Нуланд.

У США вкотре підтвердили, що РФ є агресором, який окупував частину території України у 2014 році, а Україна «хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для себе».

При цьому Нуланд фактично відповіла на усі ультимативні вимоги Кремля щодо НАТО. Вона нагадала, що це оборонний альянс, який захищає своїх членів і нікому не загрожує, а приєднання до НАТО — справа виключно країни-претендента і країн-членів.

Нагадаємо, що 10 січня у Женеві відбулися переговори США-РФ. Американська делегація відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.