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У світі триває вакцинація препаратом Jonson&Jonson, фото: PixaHive.com

У вакцини Johnson&Johnson виявили рідкісний побічний ефект

12 січ 2022, 10:31
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У вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, розробленої компанією Johnson&Johnson, виявили рідкісний побічний ефект — підвищений ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі, протягом 42 днів після вакцинації.

Відповідні зміни до відомостей щодо вакцини внесло Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA), повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що симптоми цього побічного ефекту включають легкі синці або крихітні кров’яні плями під шкірою, а також незвичайну або надмірну кровотечу.

Подібні рекомендації щодо вакцини раніше також були надані з боку інших регуляторних органів, зокрема Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), котре регулює лікарські засоби в Євросоюзі.


Варто додати, що вакцини Johnson&Johnson і AstraZeneca, які базуються на схожій платформі, раніше були пов’язані з іншою дуже рідкісною комбінацією згортання крові та низького рівня тромбоцитів, відомою як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року в США дозволили здійснювати щеплення бустерною дозою вакцини Johnson&Johnson.

Джерело: Reuters


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