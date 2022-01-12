У вакцины Johnson&Johnson обнаружили редкий побочный эффект

В мире проводится вакцинация препаратом Jonson&Jonson, фото: PixaHive.com

https://racurs.ua/n165590-u-vakciny-johnson-johnson-obnarujili-redkiy-pobochnyy-effekt.html

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У вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson, был обнаружен редкий побочный эффект — повышенный риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения, в течение 42 дней после вакцинации.

Соответствующие изменения в сведения по вакцине внесло Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA), сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что симптомы этого побочного эффекта включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей, а также необычное или чрезмерное кровотечение.

Подобные рекомендации по вакцине ранее также были предоставлены со стороны других регуляторных органов, в частности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), регулирующего лекарственные средства в Евросоюзе.

Следует добавить, что вакцины Johnson&Johnson и AstraZeneca, базирующиеся на подобной платформе, ранее были связаны с другой очень редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Напомним, в октябре 2021 года в США разрешили прививку бустерной дозой вакцины Johnson&Johnson.

Источник: Reuters