США и ФРГ ищут компромисс в сдерживании России с помощью «Северного потока»

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Госдеп США снова выступил против законопроекта о санкциях по «Северному потоку-2», который выдвинули республиканцы и просит поддержать Киев.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что идея о дополнительных санкциях против «Северного потока-2» бессмысленна, поскольку «то, что мы видим в Конгрессе, никак не может повлиять на «Северный поток-2».

Нуланд на брифинге 11 января сообщила, что США хотят замедлить процесс запуска газопровода, но другими методами.

Мы работаем с Германией и ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение вопроса о запуске СП-2, — заявила она и добавила, что новое правительство ФРГ сделало в этом вопросе «значительные шаги».

Берлин якобы подтвердил договоренности, которых США достигли с предыдущим правительством, что работа «Северного потока-2» будет прекращена, если Россия прибегнет к новой агрессии против Украины.

Нуланд сказала, что между США и их союзниками, в частности Германией, нет разногласий по поводу возможных антироссийских санкций.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против «Северного потока-2».

Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс заявлял, что США выступают против реализации проекта «Северный поток-2», однако введение санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправок с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена в администрации.

Санкции против «Северного потока-2» не были включены в принятый бюджет.

Мы исполнены решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является настоящей попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину, — заявлял Прайс.

В январе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во второй раз за месяц заявила, что строительство газопровода пока не отвечает требованиям ЕС, поэтому процесс его оформления остановили.

Напомним, что поддержка СДПГ «Северного потока-2» противоположна позиции партнера партии по коалиции — Партии зеленых. Она остро критикует проект.

Строительство газопровода было закончено в сентябре 2021 года. В настоящее время он ожидает одобрения регулирующих органов Германии и ЕС.

В последующие 10 дней в Сенате может состояться голосование по законопроекту сенатора-республиканца Теда Круза, предусматривающему введение санкций против «Северного потока-2» уже в течение 15 дней после его принятия. Впрочем, в Сенате уже нет голосов за такое решение.