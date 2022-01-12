США і ФРН шукають компроміс у стримуванні Росії за допомогою "Північного потоку"

https://racurs.ua/ua/n165589-ssha-i-frn-shukaut-kompromis-u-strymuvanni-rosiyi-za-dopomogou-pivnichnogo-potoku.html

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Держдеп США знову виступив проти законопроекту про санкції щодо Північного потоку-2, який висунули республіканці і який просить підтримати Київ.

Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що ідея про додаткові санкції проти «Північного потоку-2» не має сенсу, оскільки «те, що ми бачимо в Конгресі, ніяк не може вплинути на „Північний потік-2“.

Нуланд на брифінгу 11 січня повідомила, що США хочуть уповільнити процес запуску газогону, але іншими методами.

Ми працюємо з Німеччиною та ЄС над тим, щоб уповільнити розгляд питання щодо запуску ПП-2, — заявила вона і додала, що новий уряд ФРН зробив у цьому питанні „значні кроки“.

Берлін нібито підтвердив домовленості, яких США досягли з попереднім урядом, що робота „Північного потоку-2“ буде припинена, якщо Росія вдасться до агресії проти України.

Нуланд сказала, що між США та їхніми союзниками, зокрема Німеччиною, немає розбіжностей щодо можливих антиросійських санкцій.

Раніше цього тижня американські ЗМІ повідомили, що заступник держсекретаря Нуланд і старший радник із глобальної енергобезпеки у Держдепі Амос Хохштейн намагаються переконати законодавців-демократів не підтримувати санкції проти „Північного потоку-2“.

Крім того, представник Держдепу Нед Прайс заявляв, що США виступають проти реалізації проекту „Північний потік-2“, проте введення санкцій проти газогону наразі послабить єдність Сполучених Штатів і Європи і не стане стримуючим Росію фактором у її політиці щодо України.

У грудні сенатор-республіканець Тед Круз домігся від демократів проведення 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправок із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Санкції проти „Північного потоку-2“ не були включені до ухваленого бюджету.

Ми сповнені рішучості працювати з Конгресом над надійним, сильним стримуючим фактором проти російської агресії в Україні. На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій російській агресії чи захистити Україну, — заявляв Прайс.

У січні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вдруге за місяць заявила, що будівництво газогону „Північний потік-2“ поки не відповідає вимогам ЄС, тому процес його оформлення зупинили.

Підтримка СДПН, яка виграла вибри у ФРН, ."Північного потоку-2» є протилежною від партнера партії по коаліції Партії зелених, яка гостро критикує проект.

Будівництво газогону було закінчено у вересні. Наразі він очікує схвалення регулючих органів Німеччини та ЄС.

У Сенаті 14 січня може відбутися голосування щодо законопроекту сенатора-республіканця Теда Круза, який передбачає запровадження санкцій проти «Північного потоку-2» вже протягом 15 днів після його прийняття. Утім, в Сенаті наразі вже немає голосів за таке рішення.