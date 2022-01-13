Ще одна область України перейшла в «помаранчеву» зону карантину

Карантин в Україні. Фото: krokus.tv

https://racurs.ua/ua/n165639-sche-odna-oblast-ukrayiny-pereyshla-v-pomaranchevu-zonu-karantynu.html

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«Помаранчева» зона карантину в Україні поповнилася ще одним регіоном.

Станом на сьогодні, 13 січня, «помаранчевими» є Івано-Франківська, Херсонська та Сумська області. На Сумщині та Прикарпатті перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На Херсонщині перевищена динаміка рівня госпіталізацій. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Коефіцієнти виявлення випадків ковід-інфікування в Івано-Франківській та Сумській областях становлять 22,1% та 24,8% відповідно при показнику у 20%. У Херсонській області динаміка рівня госпіталізацій при цільовому показнику в 50% становить 54,3%.

Всі інші регіони перебувають у «жовтій» карантинній зоні, ситуація тут стабільна.

Нагадаємо, ковід в Україні почав швидше поширюватися. За вчорашню добу, 12 січня, зафіксували 10 тис. 46 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.