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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: krokus.tv

Еще одна область Украины перешла в «оранжевую» зону карантина

13 янв 2022, 09:50
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«Оранжевая» зона карантина в Украине пополнилась еще одним регионом.

По состоянию на сегодня, 13 января, «оранжевыми» являются Ивано-Франковская, Херсонская и Сумская области. На Сумщине и Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. На Херсонщине превышена динамика уровня госпитализаций. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Коэффициенты выявления случаев ковид-инфицирований в Ивано-Франковской и Сумской областях составляют 22,1% и 24,8% соответственно при показателе в 20%. В Херсонской области динамика уровня госпитализаций при целевом показателе в 50% составляет 54,3%.

Все остальные регионы находятся в «желтой» карантинной зоне, ситуация здесь стабильная.


Карантинные зоны в Украине. Таблица: Минздрав

Напомним, ковид в Украине начал быстрее распространяться. За вчерашние сутки, 12 января, зафиксировали 10 тыс. 46 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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