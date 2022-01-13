Еще одна область Украины перешла в «оранжевую» зону карантина

Карантин в Украине. Фото: krokus.tv

https://racurs.ua/n165639-esche-odna-oblast-ukrainy-pereshla-v-oranjevuu-zonu-karantina.html

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«Оранжевая» зона карантина в Украине пополнилась еще одним регионом.

По состоянию на сегодня, 13 января, «оранжевыми» являются Ивано-Франковская, Херсонская и Сумская области. На Сумщине и Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. На Херсонщине превышена динамика уровня госпитализаций. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Коэффициенты выявления случаев ковид-инфицирований в Ивано-Франковской и Сумской областях составляют 22,1% и 24,8% соответственно при показателе в 20%. В Херсонской области динамика уровня госпитализаций при целевом показателе в 50% составляет 54,3%.

Все остальные регионы находятся в «желтой» карантинной зоне, ситуация здесь стабильная.

Напомним, ковид в Украине начал быстрее распространяться. За вчерашние сутки, 12 января, зафиксировали 10 тыс. 46 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.