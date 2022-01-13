Главный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые

https://racurs.ua/n165640-glavnyy-simptom-koronavirusa-u-vakcinirovannyh-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус у вакцинированных проходит преимущественно только с одним симптомом. По словам ученой из британского проекта ZOE Covid Study доктора Клер Стивс, одним из самых распространенных симптомов у привитых является чихание.

Клер Стивс ссылается на результаты ZOE, опубликованные в прошлом году, согласно которым чихание чаще обычного может быть признаком COVID-19, но только у людей, которые были вакцинированы. Об этом сообщает Express.

Анализ ZOE, основанный на данных, отправленных пользователями в специальное приложение, не выявил четкой разницы в профиле симптомов вариантов «Дельта» и «Омикрон» — только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель или потерю нюха.

Интересно, что потеря обоняния и вкуса в 2021 году входила в десятку основных симптомов, а теперь занимает 17-е место, и только каждый пятый человек чувствует ее.

Напомним, ранее мы сообщали, что у вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson, выявили редкий побочный эффект — повышенный риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения, в течение 42 дней после вакцинации.