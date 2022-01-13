Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n165643-28-gradusni-morozy-zafiksuvaly-na-bukovyni-foto.html

Ракурс

Люті морози зафіксували в одному з гірських сіл Чернівецької області.

У четвер вранці, 13 січня, стовпчики термометрів показали 28° морозу в гірському селі Верхній Яловець. Відповідне фото опублікував голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук у Facebook.

А сьогодні удосвіта морозець добренький. Село Верхній Яловець, — підписав світлину голова громади.

Тим часом Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook повідомив, що станом на 10.00 13 грудня на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер фіксується північний, 8 м/с. Температура повітря становить 12° морозу.

Синоптики обіцяють, що 13 січня до західних областей почне надходити тепліше повітря атлантичного походження. Найближчі дві доби в Україні потеплішає. При цьому погода буде вітряною, подекуди з опадами.

У західних областях вдень прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер очікується північно-західний, 7−12 м/с, з поривами 15−20 м/с. Вночі прогнозують 10−15° нижче нуля, а вдень потеплішає до близько 0° за Цельсієм. У Закарпатській області вдень очікується 2−7° морозу.

У північних областях вдень прогнозують 1−6° морозу, у східній частині держави очікується 7−12° морозу. На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Нагадаємо, на сьогодні, 13 січня, в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики обіцяли, що погода погіршиться у західних областях. Очікуються пориви вітру 15−20 м/с.