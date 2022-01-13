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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Штормове попередження оголосили в низці областей України (КАРТА)

13 січ 2022, 09:26
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Штормове попередження оголосили в Україні на четвер, 13 січня.

Погода погіршиться у західних областях. Очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Через негоду оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сильний вітер прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-франківській та Чернівецькій областях.

Погода у Львові 13 січня, дані: Gismeteo

Погода у Луцьку 13 січня, дані: Gismeteo

Погода у Рівному 13 січня, дані: Gismeteo


Погода в Івано-Франківську 13 січня, дані: Gismeteo

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що погода в Україні 13 січня буде хмарною з проясненнями, у північних та центральних областях обіцяли невеликий сніг, а на заході — дощі із мокрим снігом.

Джерело: Ракурс


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